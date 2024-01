LIVEBLOG – Lazio, in porta il greco Mandas: e i suoi stessi tifosi “Ne prendi 3 da Lukaku…”

All'Olimpico il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio: Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori in anticipo. Del resto tra ministri e parlamentari ci sono molti tifosi delle due squadre romane. Il caso più eclatante al Senato per le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga per tutto il 2024 dell’invio di armi all’Ucraina: dibattito limitato per far finire i lavori in tempo per la partita. Quindi niente discussione generale, direttamente le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Crosetto. La politica in mezzo alle due curve, così come sintetizza la foto de Il Fatto Quotiiano...