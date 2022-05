Loris Boni: “Sogno Dybala alla Roma, Zaniolo ok in qualsiasi squadra”

Il futuro della Roma nelle parole di un ex degli anni Settanta

Redazione DDD

In merito all’imminente finale di Conference League che vede protagonista la Roma di José Mourinho contro gli olandesi del Feyenoord, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Loris Boni, ex calciatore giallorosso (1975-1979). Che tipo di partita ti aspetti tra Roma e Feyenoord? “Sarà molto tosta, ma credo che la Roma ce la possa fare”. Per quali ragioni? “Perché c’è Mourinho, che – in ambito di finali europee – è una garanzia assoluta”. Sei soddisfatto, a livello complessivo, della stagione dei giallorossi? “Sì, buona stagione. Non ottima, perché la Roma poteva e doveva ambire, per esempio, a qualificarsi in Champions”.

Cosa è mancato a tuo giudizio, in tal senso? “E’ mancato il fatto che la Roma ha subito tanti, troppi gol. Quest’anno però l’occasione era ghiottissima, oggettivamente…”. Per via dell’abdicazione dell’Atalanta? “Esatto, non avevi più – oggettivamente – il “problema Atalanta” da gestire, in chiave qualificazione Champions”. Sogni Dybala alla Roma? “Ovvio! Dybala è un top player di levatura mondiale. Come si fa a non desiderarlo alla Roma? Così come i tifosi di tutti i club: credo che ognuno di loro vorrebbe Dybala nella sua squadra del cuore!”. La Roma riuscirà a trattenere Zaniolo? “Zaniolo è un giocatore fantastico, diventato grande con la Roma. Io lo terrei. Dipende però dalla sua volontà. Mai tenere un giocatore controvoglia, nel caso”.

Come lo vedrebbe, per esempio, nella Juve di Allegri? “Uno così, con tutta franchezza, lo vedrei bene ovunque, non solo nella Juve”.