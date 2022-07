Lotito vs Dybala, la parola passa ai social: i meme, sogni immobiliari e solide realtà…

A dir la verità è la Lazio che sta cercando di accendere il derby della Capitale da giorni, dall'acquisto di Dybala la società biancoceleste ha cominciato a stuzzicare la Roma in ogni occasione e con qualsiasi mezzo mediatico.

È la volta, adesso, di Claudio Lotito che all'uscita di Via Allegri ha commentato il mercato della Roma dicendo: "Non faccio cose di estetica. Devo creare la situazione affinché la società abbia un futuro sempre più roseo". La stracittadina continua a distanza e, questa volta, gli sfottò in risposta allo sfottò arrivano dai tifosi.