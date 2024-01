Mourinho e il derby: “Loro vincono con i dettagli, noi umiliandoli…”

Jose Mourinho: "Abbiamo perso un derby, ma siamo a 4 punti dalla Champions. In questo momento lottiamo per qualcosa di molto importante. Mi dispiace, non ci sarò domani".

Vigilia di Milan-Roma, ma Mou torna sul derby di coppa Italia: "Non so quanti derby ho giocato, 200, 150, sono state partite speciali, ho vinto, pareggiato, perso, sempre con un modo diverso di viverla".

Mou rivendica ancora il suo unico derby vinto nel marzo 2022: "Il derby che abbiamo vinto è un derby pesante, ci sono derby con vittorie e sconfitte e derby con umiliazioni, il derby che abbiamo vinto è stata un'umiliazione, i derby che abbiamo perso li abbiamo persi per un dettaglio, per un errore che fosse arbitrale o personale, l'abbiamo fatto con la dignità di chi dà tutto, siamo usciti con la testa pulita, dando tutto nelle difficoltà".

Non solo: "Abbiamo perso in 10 per 60 minuti dando tutto fino all'ultimo secondo, anche col feeling che qualche giocatore doveva dare di più abbiamo finito la partita con due grandissime opportunità per pareggiare. La partita è finita e abbiamo perso. Abbiamo fatto alcune cose buone, altre non bene. Le abbiamo analizzate tutte per migliorare nelle nostre limitazioni. Ora pensiamo alla prossima gara, quella di mercoledì è finita".