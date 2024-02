Pellegrini anello debole: i tifosi, dov’eri quando perdevamo il derby?

La squadra va meglio ma i tifosi non dimenticano, chi resta nel mirino di alcuni romanisti è Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra giallorossa. Nella serata di ieri, infatti, è apparso uno striscione che critica il numero sette: “Pellegrini anello debole”. Il riferimento è all’ormai noto regalo che la squadra fece a Josè Mourinho dopo la vittoria della Conference League, e che il portoghese ha restituito al centrocampista il giorno dell’esonero.

Sui social i tifosi romanisti imputano anche il derby perso a gennaio in coppa Italia contro la Lazio all'atteggiamento dei giocatori e del loro capitano, che comunque in Coppa contro i biancocelesti era entrato in campo nel secondo tempo al posto di Dybala.