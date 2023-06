Playoff, Delio Rossi che batte Zeman: per i laziali un altro derby vinto…

Il 76enne boemo ha allenato per tre anni la Lazio e per lo stesso periodo la Roma, ma oggi viene vissuto molto di più come un ex giallorosso che come un ex laziale. A proposito, nel derby appulo-abruzzese che ha portato il Foggia in finale playoff per la B al posto del Pescara, anche i tifosi rossoneri ce l'hanno con Zeman...