Quando Giacomo Losi era la coreografia del derby di Roma: stendardo regalato al figlio

Al termine del funerale di Giacomo Losi, suo figlio ha ricevuto dalla Curva Sud uno stendardo rappresentante l'ex capitano giallorosso. Le parole del figlio Roberto: "Grazie per l'immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia".

Giacomo Losi si è spento all’età di 88 anni. Per tanti anni è stato il giocatore più rappresentativo della squadra capitolina, battuto in fotofinish dai grandi Francesco Totti e Daniele De Rossi in termini di presenze. Losi venne acquistato dalla Roma nel 1953 per 8 milioni di lire. A partire dalla stagione 1955-1956 divenne titolare della squadra e lo restò quasi sempre sino a fine carriera. Giocò nella Roma fino al 1969, collezionando 386 presenze totali, di cui 299 da capitano, senza mai subire alcun provvedimento disciplinare (fu ammonito solamente nell'ultima partita disputata).

Nella stagione 1968-1969, con l'arrivo di Helenio Herrera sulla panchina romanista, venne messo in disparte dopo le prime 8 giornate e per questo lasciò la Roma a fine stagione per disputare la sua ultima annata da calciatore nella Tevere Roma, in Serie D. Con la Roma ha vinto due Coppe Italia (nel 1963-1964 e nel 1968-1969), e la Coppa delle Fiere nel 1960-1961. In campionato il miglior piazzamento è stato il secondo posto nel 1954-1955. Il 20 settembre 2012 è stato tra i primi 11 giocatori a essere inserito nella hall of fame ufficiale romanista.