Roma, Ryan conosce il derby: ha già battuto la Lazio

La Roma di Daniele De Rossi ha trovato l'accordo con il portiere australiano Ryan. Quest'ultimo arriva nella Capitale dall'AZ, squadra con la quale ha già affrontato e battuto la Lazio in Europa League.

Emanuele Giacometti 16 luglio - 18:00

Nella giornata di ieri la Roma ha trovato l'accordo con quello che probabilmente sarà il suo secondo portiere. Si tratta di Mathew Ryan, estremo difensore australiano reduce dall'esperienza olandese con l'AZ. Come detto, potrebbe essere il vice, anche se nelle intenzioni del club giallorosso c'è la volontà di promuovere Svilar. Un acquisto a sorpresa da parte della Roma, che da tempo era comunque alla ricerca di un portiere che sostituisse Rui Patricio. Ryan arriverà nella capitale da svincolato.

La carriera di Ryan — Classe 1992 australiano, Ryan ha cominciato la propria carriera in patria prima di approdare in Europa nel 2013. La prima squadra europea a puntare su di lui fu il Bruges. Dopo una buona annata in Belgio, venne prelevato dal Valencia nel 2014. Un vero e proprio giramondo, Ryan è finito anche a Brighton e nel 2021 a Londra, come portiere di riserva dell'Arsenal. Tornato in Spagna nel 2021 ha difeso la porta della Real Sociedad e poi quella del Copenaghen. L'ultima stagione di Ryan è stata in Eredivisie all'AZ.

Il precedente contro la Lazio — L’ultima esperienza l’ha vissuta in Olanda, un anno e mezzo all’AZ Alkmaar da titolare tra campionato e coppe. Come contro la Lazio, in Conference League nel marzo 2023, quando sfoderò incredibili parate sia in casa, sia all’Olimpico eliminando di fatto i biancocelesti dalla competizione.

Ryan saluta l'AZ — Con un post Instagram, l'estremo difensore ha salutato l'AZ: "Grazie AZ per avermi permesso di vivere il mio sogno e rappresentare questo grande club e città. Ho avuto modo di incontrare tante persone fantastiche e creare insieme tanti bei momenti che custodirò sempre. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver reso quei momenti così speciali grazie al vostro sostegno alla squadra. Infine, vi auguro tutto il meglio per le stagioni a venire e seguirò e supporterò da lontano".