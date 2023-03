Settimana romana: “Il derby? Quale derby?” – “Sono spariti…”

Giornate romane. Da Termini al taxi il balzo è breve. E la domanda del giovedì, tre giorni dopo il secondo derby stagionale vinto dai laziali, innocente: "C'è ancora aria di derby a Roma?". La risposta è veloce ma non fulminea: "Il derby? Quale? Qui non c'è stato nessun derby...". Eccolo, romanista. E aggiunge: "Non ce ne siamo neanche accorti, quando vincono loro poi vanno via tutti veloce da Roma e tornano a Valmontone".