Stavolta le “manine” non sono da derby: Lotito, l’amarezza del tifo contro…

La contestazione dei tifosi della Lazio a Lotito esce dallo stadio ed entra direttamente nelle urne. Roma è stata tappezzata da migliaia di manifesti con l’invito a non votare Forza Italia alle prossime elezioni come protesta contro il senatore Lotito. Questa volta non sono i tifosi romanisti a bersagliare il presidente rivale...

Sul tema è intervenuto anche lo stesso presidente della Lazio Lotito: "A scoprire le motivazione ci penserà l’Autorità giudiziaria, prima o poi si saprà. Dietro c’è qualche regista, una cabina di regia. Secondo voi quella roba ha un costo? Hanno un organizzazione per poter affiggere quei manifesti in tutta Roma e provincia? Allora significa che dietro a chi li ha attaccati c’è una cabina di regia. Chi paga? Qual è la finalità?".

Non solo: "Se ho denunciato? Io faccio le cose che devo fare e non devo dire nulla. Vi faccio un esempio pratico. Io sono un senatore della Repubblica, faccio parte di un partito politico, affiggono dei manifesti contro la mia persona: secondo voi le autorità competenti si muovono in autonomia o no?".