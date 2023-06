Zerocalcare, nuova serie: “Ma mi mandano sempre a vedere i derby in casa dei laziali…”

Lo sappiamo che lo sapete. Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie Netflix di Zerocalcare, è ora disponibile.

La seconda serie del fumettista romano Zerocalcare "Questo mondo non mi renderà cattivo", è uscita su Netflix, Ormai icona della romanità, Zerocalcare ha suscitato la curiosità degli appassionati di calcio che si pongono molte domande.

Per che squadra tifa Zerocalcare? Roma o Lazio? O forse c'è una terza squadra?

Come ha detto in diverse interviste, Zerocalcare è un appassionato di calcio. In particolare, è un tifoso della Roma. A Radio Fuori Campo, il fumettista disse che il suo rapporto con i giallorossi era abbastanza travagliato, insomma lo accusano di portare un pò "sfiga" alla sua stessa Roma.