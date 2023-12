Boxing day, a Santo Stefano Linfield-Glentoran: il derby di Belfast è il più giocato al mondo…

Per chi vuole concedersi un po' di calcio insieme ai regali attorno all'albero di Natale, le competizioni britanniche offrono ogni anno un grande piacere.

Matteo Murru

analisi di Miroslav Sifta per Diretta.it -

La Gran Bretagna è la patria del Boxing Day, una data tradizionale, una delle più popolari e seguite. In Irlanda del Nord, questa data è segnata anche da alcune delle partite più emozionanti: i derby. Quel giorno la 1a divisione organizza quattro dei suoi incontri più grandi. Nel Regno Unito e in molti paesi del Commonwealth, il Santo Stefano è il giorno giusto per fare acquisti, grazie ai grandi sconti nei grandi magazzini. Anche le partite di calcio sono molto popolari e frequentate.

Il giorno dopo Natale? Giornata del derby!

In Irlanda del Nord, è tradizionalmente il giorno della partita in cui si svolgono tutti i principali derby. Oltre ad approfittare di una data popolare per le partite più attraenti, lo svolgimento del "derby" il giorno di Santo Stefano ha una ragione per essere strettamente legato al Natale. Questo perché i rivali più importanti, e quindi di solito i più vicini geograficamente, si contrappongono l'uno all'altro, consentendo alla partita di rimanere il più a misura di famiglia possibile. Le partite contro le rivali locali non prevedono lunghi viaggi e gli appassionati di calcio possono trascorrere l'intera giornata con i propri cari, oltre al periodo relativamente breve riservato alla partita. Tuttavia, in molte famiglie, Santo Stefano ruota principalmente ed esclusivamente attorno ad un tema e desiderio natalizio: battere un rivale in un derby!

Linfield e Glentoran, due club di Belfast, sono i club più grandi dell'Irlanda del Nord. Hanno il maggior numero di sostenitori e sono chiaramente quelli di maggior successo. Storicamente, il Glentoran , il secondo miglior club, ha vinto 23 campionati, mentre il Linfield è stato campione dell'Irlanda del Nord 56 volte. Hanno vinto rispettivamente 55 e 53 titoli. La partita Linfield-Glentoran è quindi giustamente chiamata il derby dei "Big Two". Tuttavia, i "due grandi" erano in precedenza Belfast Celtic e Linfield. Il Celtic, ancora oggi il terzo club di maggior successo (14 titoli), fu retrocesso dal campionato nel 1948. Da allora, i principali rivali del Linfield è diventato il ​​Glentoran. Entrambe le squadre non sono mai state retrocesse. Per questo motivo, il Big Two Derby, a volte chiamato "Bel Clásico", è la partita più giocata al mondo. Martedì 26 dicembre sarà la 646esima partita competitiva. Il Linfield ne ha vinte 304, il Glentoran 189. Nei primi due derby della stagione (uno in campionato, l'altro in Coppa di Lega), il Linfield ha avuto la meglio sui rivali, ma l'ultima volta che il Glentoran ha vinto si è imposto 4-0.

Uno scontro religioso, etnico e politico

Belfast ospita anche la terza e la quarta squadra migliore del campionato dell'Irlanda del Nord: Cliftonville e Crusaders . I Crusaders sono la terza migliore squadra della regione. Hanno vinto un totale di sette scudetti. Cliftonville occupa una posizione elevata nella classifica generale con cinque titoli. Per gran parte della storia, la rivalità tra Cliftonville e Crusaders si basava semplicemente sulla vicinanza geografica dei due club. Tuttavia, le tensioni tra i campi aumentarono notevolmente durante il periodo del conflitto in Irlanda del Nord, noto come " The Troubles ". Questo conflitto durò dal 1960 al 1998, anche se ancora oggi si verificano isolati episodi di violenza tra le parti in conflitto. Era un conflitto etnico, politico e religioso. Da un lato c’erano gli unionisti, che erano prevalentemente britannici protestanti. Volevano preservare l’Irlanda del Nord come regione del Regno Unito. Dall’altro lato c’erano i nazionalisti irlandesi, che erano prevalentemente cattolici e si consideravano irlandesi puri. La loro ambizione era che l’Irlanda del Nord si separasse dal Regno Unito e si fondesse in un’Irlanda unita. Durante gli anni del conflitto, i crociati e i loro sostenitori emersero come sostenitori del movimento unionista, mentre il Cliftonville, invece, si avvicinò alla parte irlandese e nazionalista della popolazione. Entrambe le partite di questa stagione sono state vinte da Cliftonville (3-0).

L'altra tradizionale rivalità calcistica nordirlandese all'ordine del giorno è quella tra Ballymena United e Coleraine. Questo derby prende il nome dalla A26 che collega le due città del nord del Paese. Le due squadre si sono già incontrate tre volte in questa stagione. La prima volta che Coleraine vinse, la seconda volta Ballymena trionfò. Il terzo scontro, nella semifinale di Coppa di Lega, si è deciso ai rigori e Coleraine è stata la più felice delle due. Competeranno anche le squadre delle città di Larne e Carrickfergus , situate a 15 miglia di distanza l'una dall'altra nella parte orientale della contea di Antrim, nell'est del paese. Larne ha vinto 2-0 l'ultima volta. I Carrick Rangers aspettano una vittoria contro i loro rivali dal 2019 (15 partite in totale).

Il calendario completo del 26 dicembre - Linfield-Glentoran

Derby Grande Due

Cliftonville -

Derby dei Crusaders North Belfast

Ballymena United - Coleraine

Derby A26

Carrick Rangers - Larne

East Antrim Derby

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.