Boxing Day? No, in Irlanda è il St Stephen’s Day: e c’è il derby del Nord di Belfast

Per la maggior parte degli anni la rivalità è stata semplicemente competitiva e geografica. Poi il Cliftonville ha iniziato a sviluppare un seguito principalmente nazionalista e i Crusaders un seguito unionista. Mentre in passato ci sono stati spiacevoli incidenti tra i club e la rivalità è feroce e intensa in campo, fuori dal campo negli ultimi anni hanno sviluppato un forte rapporto intercomunitario. Entrambi i club condividono anche rivalità con i "Big Two" di Belfast, il Glentoran e il Linfield, ma la disparità di successo tra le coppie di club ha visto formarsi due distinte rivalità.

Il 26 dicembre alle 16.00 si gioca Crusaders-Cliftonville e il club ospite ha diramato una nota: "I biglietti per il St Stephen's Day Derby di quest'anno saranno in vendita ai tifosi del Cliftonville questa settimana. I Reds si recheranno a Seaview per la resa dei conti festiva con i Crusaders lunedì 26 dicembre e i biglietti per l'occasione saranno inizialmente disponibili solo per i membri e i possessori di abbonamenti. Data la capienza limitata, i Soci e gli Abbonati potranno acquistare un solo biglietto ciascuno, avvisando gli Abbonati Ridotti che la disponibilità non può essere garantita e che i biglietti di questa categoria saranno venduti in base all'ordine di arrivo. Dopo l'esclusiva finestra prevista per i Soci e gli Abbonati, gli eventuali biglietti rimanenti verranno messi in Vendita Generale".