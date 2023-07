Bundesliga, aiuto sono finiti i derby! Berlino e Ruhr “dimezzate” dalle retrocessioni…

La retrocessione per Schalke e Hertha Berlino priva in questa stagione la Bundes ​​sia del Revierderby tra Borussia Dortmund e Schalke che del derby di Berlino fra Union ed Hertha...

Senza Berlin derby e senza Revierderby, i rivali del Reno devono intensificare la rivalità e mostrare di cosa si tratta nel 2023/24. Il Colonia e il Gladbach si sono dati battaglia per la supremazia in Renania per la maggior parte della storia della Bundesliga. Sono i Billy Goats del Colonia che ospitano i Foals del Gladbach per primi a ottobre cercando di vendicare il fatto che il Gladbach li abbia scavalcati in classifica nell'ultima giornata della scorsa stagione. La più grande vittoria del Borussia della scorsa stagione è arrivata contro il Colonia, 5-2 in casa .