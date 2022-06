Date ufficiali, quattro derby Eterni in Slovenia: il primo il 6 agosto in casa del Maribor

Il primo derby eterno fra Maribor campione sloveno in carica e l'Olimpija Lubiana si giocherà alla 4' giornata il 6 agosto in casa del Maribor Stadion Ljudski vrt, e gli altri tre al 13' turno in casa dell'Olimpija (15 ottobre allo stadio Stožice di Lubiana), al 22' turno (18 febbraio 2023 a in casa del Maribor) e al 31' turno ( 15. aprile 2023 ancora a Lubiana).