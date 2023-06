Derby asturiani anticipati: il 10 settembre a Oviedo e l’11 febbraio a El Molinón

Il derby asturiano ha già un posto nel calendario del campionato di Segunda Division, anche se non è stata ancora fissata una data definitiva. Ieri il sorteggio della Federazione ha regalato una data ancora estiva per il primo Clasico a Oviedo, allo stadio Carlos Tartiere,alla quinta giornata, nel fine settimana del 10 settembre.

E il ritorno arriverà a sua volta in occasione della 26esima giornata, intorno all'11 febbraio, con il trasferimento della gara ad alto tasso di rivalità allo stadio El Molinón di Gijon. Queste sono le due date cerchiate in rosso sul cammino che Sporting e Oviedo percorreranno nella stagione 2023-2024, in cui le due squadre partiranno da outsider (i rojiblancos del Gijon a Valladolid e i blues di Oviedo, a Tenerife) e che finiranno entrambe in trasferta: una a Elda e una a Eibar, rispettivamente.