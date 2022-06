Derby croato a Ferragosto, ma si rischia il rinvio: e il recupero chissà quando…

Il primo derby tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato della Lega Calcio Croata della prossima stagione è previsto per il quinto turno, ovvero per il weekend del 13/14 Agosto. Esiste però già una concreta possibilità che il derby venga cancellato, come è avvenuto nella stagione appena conclusa. Vale a dire, se l'Hajduk supera il secondo turno di qualificazioni per la Conference League, l'Hajduk giocherà la partita di ritorno del terzo turno giovedì 11 agosto. La squadra di Spalato potrebbe giocare la partita non prima di domenica, ma se la Dinamo raggiungerà il quarto turno delle qualificazioni alla Champions League, è possibile che domenica non vada bene per loro. La Dinamo giocherà la prima partita del turno preliminare martedì 16 agosto o mercoledì il giorno dopo. Se dovesse giocare martedì, il derby sarà posticipato.