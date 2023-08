Derby del Tigullio, ecco data e ora: per il Sestri “trasferta” a Chiavari…

L'attesissimo confronto tra "diavoli neri" dell'Entella e "corsari" del Sestri Levante si gioca per la prima volta a livello professionistico

La Lega Pro ha comunicato date e orari delle prime cinque giornate del campionato di Serie C. Il derby del Tigullio al Comunale di Chiavari contro la Virtus Entella, il Sestri Levante lo giocherà sabato 16 settembre ore 20:45. Per i sestresi trasferta da...8 km fino a Chiavari...

I "corsari" di mister Barilari debutteranno venerdì 1 settembre alle 20,45 a Pontedera. Sabato 9 settembre alle 18,30, sul campo neutro di Carrara reso necessario per i lavori in corso al "Giuseppe Sivori", i rossoblù ospiteranno la Lucchese. Sestri Levante-Pescara è in calendario martedì 19 settembre alle 20,45, Sestri Levante-Torres si giocherà domenica 24 settembre alle ore 18,30.