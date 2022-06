Derby di Glasgow: c’è l’orario – Derby di Edimburgo: si cambia giorno

Agosto e settembre caldi...

Redazione DDD

Il Celtic ha confermato tre modifiche alle partite per la nuova stagione della Premiership scozzese mentre Sky Sports si avvicina alla selezione delle scelte di trasmissione in diretta.

Old Firm Glasgow, giorno e ora

Il Celtic affronterà prima il neopromosso Kilmarnock al Rugby Park domenica 14 agosto con la partita che inizierà alle 12:00. È la stessa ora d'inizio per la trasferta a Tannadice per affrontare il Dundee United domenica 28 agosto e c'è la conferma dell'orario d'inizio per il primo Derby di Glasgow che si svolgerà al Celtic Park sabato 3 settembre con calcio d'inizio alle 12:30.

Quindi i piani di viaggio possono ora essere fatti con una certa certezza per coloro che vengono da lontano per assistere alle partite, in particolare alla partita contro i Rangers il 3 settembre.

Il primo derby di Edimburgo della stagione di Premiership 2022/23 è stato riprogrammato. L'Hibernian ospiterà gli Hearts of Midlothian nella seconda giornata della stagione. Originariamente previsto per sabato 6 agosto, lo scontro della capitale è stato ora posticipato a domenica 7 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e inizierà alle 12.00.