Due derby in tre giorni: full immersion per San Paolo e Palmeiras

Adesso se la vivranno fino in fondo, perché il Palmeiras capolista del campionato brasiliano con 22 punti, affronterà il San Paolo terzo a quota 18 per ben due volte nel giro di pochi giorni: il 21 giugno in campionato e il 24 giugno nell'andata degli ottavi di coppa del Brasile, in entrambi questi casi il Palmeiras giocherà sul terreno del San Paolo.