Erzegovina, non si trova uno stadio in cui giocare: derby di Mostar rinviato a Primavera

La Commissione per la concorrenza della Federcalcio della Bosnia ed Erzegovina ha confermato che il derby di Mostar tra Velež e Zrinjski e il derby di Sarajevo tra Sarajevo e Željeznicar saranno posticipati alla prossima primavera.

Redazione DDD

Lo stadio Rodeni di Mostar oggi avrebbe dovuto ospitare l'accesissimo derby fra il Velez Mostar e lo Zrinjski, ma i lavori per il rifacimento del manto erboso vanno per le lunghe, sono sorti nuovi problemi e si sarebbe dovuti andare a giocare altrove.

Meglio evitare...

Ma a Gabela, allo stadio Pero Pavlovic, i tifosi ospiti non sarebbero potuti entrare. Con tutti i conseguenti problemi di ordine pubblico derivanti dal fatto di avere una delle due tifoserie del derby in loco, ma non all'interno dello stadio...

Il motivo della decisione quindi non è solo che i tifosi in ospiti non sarebbero stati autorizzati ad assistere alla partita, come sempre accade se non si gioca nello stadio principale. Il motivo è anche di sicurezza, ovvero gli agenti di Polizia avrebbero un compito più delicato di garantire la sicurezza se due gruppi di tifosi dello stesso luogo arrivassero contemporaneamente nella stessa città. Il Velež avrebbe venduto i biglietti solo per i suoi tifosi a Mostar, prevenendo così possibili incidenti e l'arrivo dei tifosi di Zrinjski, i popolari Ultras. Si è cercato anche un'altra sede, ma niente da fare. Lo Zrinjski guida la classifica con 33 punti, mentre il Velez è a quota 22.

Il duello tra Velež e Zrinjski avrebbe dovuto svolgersi nel 17esimo turno di Premier League allo stadio di Gabela, ma è stato prorogato per la primavera. Nel turno successivo, era in programma il derby di Sarajevo tra Sarajevo e Željezničar e quel duello avrebbe dovuto essere giocato a Bilin Polje. Tuttavia, anche in questo caso, per lo stesso motivo, bisognerà aspettare fino alla primavera, quando le tribune saranno piene perché la partita si giocherà allo stadio Asim Ferhatović Hase davanti ai tifosi di entrambe le squadre.