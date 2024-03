Europa League, sorteggiato il derby italiano fra Milan e Roma

In campionato, contro Mourinho, Milan vittorioso in entrambe le occasioni. Ma in Europa League ci sarà la prima sfida contro De Rossi. La vincente di Milan-Roma in semifinale contro la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham.

Gian Piero Gasperini non voleva il derby italiano ed è stato accontentato. Ai quarti di finale saranno di fronte Milan e Roma. Ma ai bergamaschi è toccato in sorte il Liverpool...

Sorteggi tosti per le italiane

Le ultime volte che le due squadre, quella rossonera e giallorossa, si sono affrontate con sfide di andata e ritorno è stato in coppa Italia: nel 1993 in semifinale 2-0 per la Roma all'andata e 1-0 per i rossoneri al ritorno. Nel 2007 invece 2-2 a San Siro all'andata e 3-1 per i giallorossi al ritorno.

Nei derby italiani di coppa il Milan ha eliminato l'Inter nel 2003 e il Napoli lo scorso anno. Vittoria anche contro la Juventus in finale di Champions e sconfitta nella semifinale Champions della scorsa stagione. In coppa Uefa, la Roma aveva perso nel 1991 contro l'Inter di Giovanni Trapattoni.

Dopo il sorteggio odierno, le parole di Daniele Massaro: "Conosciamo molto bene l'avversario, c’era questo pericolo con tre italiane. Siamo arrivati qui, ci sono le migliori che cercheranno di andare in fondo Abbiamo recuperato gli infortunati e ci sarà tempo per continuare il campionato e prepararci bene per questa competizione che è un obiettivo primario".

