Fra 10 giorni il derby di Istanbul: Mauro Icardi riprende a correre, vuole esserci

Mauro Icardi, che si è infortunato in allenamento nel corso della pausa per i Mondiali, venerdì 30 dicembre inizierà a fare jogging e riscaldamento con la squadra.

Si è appreso che il calciatore 29enne potrebbe essere convocato per la partita casalinga del Galatasaray contro l'Ankaragücü del 4 gennaio. L'allenatore Okan Buruk sta pensando di dare una possibilità al bomber a gara in corso. Così, prima del derby in programma con il Fenerbahçe l'8 gennaio, si osserverà lo stato di forma di Mauro Icardi.

Mauro Icardi, ceduto in prestito dal Psg a inizio stagione, tra i vari infortuni ha potuto giocare solo 6 partite: ha contribuito con 4 gol (fra cui la doppietta nell'altro derby contro il Besiktas) e 3 assist. Il tecnico Okan Buruk darà la maglia da titolare a Gomis fino al rientro di Icardi in squadra. L'altro attaccante del Galatasaray, Haris Seferovic, non ha soddisfatto le aspettative. Seferovic, ingaggiato dal Benfica a inizio stagione, ha segnato solo due reti in 11 partite.