Habemus Superclásico: Boca-River il 18 marzo, in Argentina tutto il Paese seguirà la sfida

La Lega professionistica argentina ha confermato il giorno e l'ora del Superclásico di Buenos Aires, uno dei più seguiti al mondo

Il Boca ospiterà il River per la quinta giornata di campionato in Argentina, e questo si sapeva. Ma adesso il giorno e l'ora in cui si svolgerà la partita sono stati confermati: domenica 14 marzo dalle 18:00. Si sa che il Paese si fermerà 90 minuti per vedere le evoluzioni tra la squadra di Miguel Russo e quella di Marcelo Gallardo, ed è difficile - soprattutto con l'assenza di spettatori in tribuna - che ci sia un canale che abbia un pubblico televisivo più ampio. Ma il confronto storico tra lo Xeneize e il Millonarios non è un evento solo sul territorio nazionale argentino, ma è seguito anche da altre latitudini in tutto il mondo.