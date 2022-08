Il Partizan chiede di rinviare il derby, la Stella Rossa rifiuta

Le "eterne" rivali serbe Partizan e Stella Rossa si sono ritrovate ancora una volta "in lite" fuori dal campo di calcio.

Il Partizan ha chiesto alla Superliga di posticipare di 24 ore, dal 31 agosto al 1 settembre, la data del derby "eterno" di Belgrado, che gli stessi bianconeri del Partizan giocheranno in casa. Tuttavia, come riportato da "Sportski žurnal", la Stella Rossa ha rifiutato la proposta.

In questo rifiuto, potrebbe aver giocato un ruolo il fatto che la Stella Rossa, dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Maccabi Haifa, non ha immediati impegni europei, mentre il Partizan è atteso proprio oggi dal ritorno dei playoff di Conference League a Malta, dopo la vittoria per 4-1 all'andata contro l'Hamrun Spartans.