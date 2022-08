Jazz, notte bianca e derby dell’Umbria: Terni on fire il 17 e il 18 settembre

Un weekend di musica, intrattenimento, sport e divertimento, in attesa del derby di domenica 18 settembre.

Per l'occasione Largo Frankl diventerà un unico grande contenitore a base di sport ed intrattenimento.

“Siamo riusciti nell’intento di organizzare la Notte Bianca dello Sport – afferma l’assessore allo sport Elena Proietti – e pertanto ringrazio gli uffici del mio assessorato che si sono prodigati per la messa a terra dell’iniziativa. Un evento che ho fortemente voluto e spero possa ripetersi nel tempo, mettendolo così a sistema. Rappresenta una vetrina per tutte le associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni le quali vorranno aderire e partecipare. Inoltre la concomitanza con Umbria Jazz di sicuro apporterà ulteriori benefici, in termini di visibilità”.