L’Europa delle rivalità: i primi derby del 2022

Milano, Torino, Londra, Barcellona, Siviglia ma non solo...

Il 2 gennaio Tenerife-Las Palmas, derby delle Canarie della Seconda divisione spagnola, il 4 gennaio Lens-Lille, derby du Nord di coppa di Francia e Reggiana-Modena da sold out l'8 gennaio in Serie C, sono solo l'inizio. Anno nuovo, derby nuovi. E anche abbastanza presto...