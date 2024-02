Lodz, derby salvezza ma stadio sold out: si gioca per la Storia

Domenica si svolgerà il derby di Łódź, nel giorno del 70esimo compleanno della stracittadina. Per la prima volta nel nuovo stadio Król, il ŁKS Lodz ospiterà il Widzew Lodz nell'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Sebbene la situazione di classifica sia cupa da entrambe le parti (Widzew quintultimo e LKS ultimo), la speranza è di non dover aspettare più di sei mesi per il prossimo derby.