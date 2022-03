Mondiale in Qatar? Doppio derby in Australia, fra le squadre di Sydney e…di Glasgow

Prende forma il derby di Glasgow da esportazione contestato dai tifosi scozzesi...

Secondo il Sydney Morning Herald, l'Accor Stadium di Sydney da 83.500 posti ospiterà la prima partita in assoluto tra Celtic e Rangers al di fuori della Scozia. Un derby inviso ai tifosi delle due squadre, che vogliono che il derby si giochi solo a Glasgow e comunque mai in amichevole .

I dettagli del mini-torneo del Celtic in Australia l'anno prossimo sono stati rivelati dal quotidiano australiano, che afferma che Sydney FC e Western Sydney Wanderers saranno le altre 2 squadre nella competizione. La competizione sarà caratterizzata da 3 partite giocate in 5 notti, con i dettagli finali ancora da pubblicare. La competizione dovrebbe iniziare il 16 novembre, con il giornale che afferma che la competizione sarà utilizzata per mettere in mostra i più nuovi impianti sportivi del paese.