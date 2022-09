Pro Vercelli-Novara, cambia l’ora del derby

Modifica per la disfida piemontese delle risaie

Il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara subisce una modifica per ciò che concerne l'orario. Lo stadio Silvio Piola sarà il teatro del derby delle risaie che avrà inizio alle 16.30 di sabato 24 settembre, invece che alle 14.30 previsto.

Vista la portata dell'evento, il match andrà in onda su Rai Sport con le due tifoserie già pronte ad una sfida che si giocherà alla quinta giornata della Serie C. Il comune di Vercelli è già pronto per il grande evento.