Sarajevo, il primo derby al mondo con i biglietti NFT

L'FK Željezničar dichiara di essere la prima società sportiva al mondo a offrire biglietti NFT per la partecipazione a un evento sportivo. In questo caso il derby di Sarajevo. I biglietti NFT sono oggetti da collezione e per il primo biglietto NFT per la collezione FK Željezničar il club ha scelto uno dei ricordi più belli per i propri tifosi, il gol della vittoria del derby giocato il 5 giugno 1998 (nella foto grande).