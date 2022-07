Serie B tra Parma, Modena e Spal: il triangolo dei derby emiliani…

Parma-Modena, Spal-Modena e Parma-Spal, i derby emiliani sono tutti collocati nella partite finale del girone d'andata, tra la 14esima e la 18esima giornata. In particolare due derby consecutivi in trasferta per i canarini neo-promossi, prima al Tardini e poi allo stadio di Ferrara...

Andrea Russo, dg del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni prorpio a margine della cerimonia di presentazione del nuovo calendario di Serie B: "La gara col Parma alla 14' giornata per noi sarà un grande momento di sport, così come tutti i derby della via Emilia che ci sono in programma. Sono convinto che i nostri tifosi ci seguiranno numerosi".