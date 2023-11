Storico Clasico femminile: Barcellona vs Real Madrid allo Stadio Olimpico

Ricordando ancora l'emozionante duello al Camp Nou nel marzo 2022, dove il Barcelona Women ha fatto la storia battendo i record di presenze nel calcio femminile con 91.553 spettatori e un'emozionante vittoria per 5-2 sul Real Madrid, ora sotto gli occhi del mondo un nuovo evento.

Un movimento sportivo in continua crescita

Il calcio femminile è concentrato su questo nuovo appassionante Clasico, con la speranza di ripeterne la magia in compagnia dei tifosi appassionati che da sempre sono il motore dello sport.

Questo confronto promette di essere una pietra miliare nello sport e una dimostrazione della crescita e dell'entusiasmo che il calcio femminile genera ovunque. Per questo il quotidiano catalano Sport ha deciso di intraprendere un gioco con i propri lettori per portare quattro tifosi allo stadio, in palio due coppie di biglietti.