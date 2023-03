Zero vendita libera: sold out Austria Vienna per il derby della sopravvivenza

Per l'Austria, il 22esimo e ultimo turno della stagione regolare in Bundesliga significa giocarsi la partecipazione al girone finale del campionato nella poule per il titolo o meno. La squadra di Michael Wimmer è attualmente al sesto posto con 29 punti ed è quindi appena sopra la linea. Tuttavia, il WSG Tirol è solo un punto dietro le "Violette" ed è in attesa di una scivolata del suo avversario.