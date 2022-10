Allegri e il derby: “Dobbiamo ricompattarci” – Juric: “Sanabria e Pellegri infortunati”

Occhio al Toro, l'avviso ai naviganti di Max...

Redazione DDD

Queste le parole di Allegri in vista di Torino-Juventus: “Domani è il derby, una partita molto sentita da tutti, il Torino è una squadra che aggredisce e sarà dura, dovremo stare attenti. Il ritiro non è una punizione, è un’occasione per parlare e per stare insieme, può fare bene al gruppo. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro, conosciamo il momento e dobbiamo uscire dalla situazione facendo risultato. Abbiamo sbagliato la settimana tra Monza e Salernitana, abbiamo tutto il tempo per recuperare mancano 28 partite. Alla Champions penseremo dalla gara dopo l’Empoli. A seconda della partita e dei giocatori che hanno giocato più o meno c’è bisogno di far rifiatare mentalmente e fisicamente. La stracittadina di domani sarà complicata, ma dobbiamo fare il risultato”.

Il messaggio all’ambiente

Ancora Allegri, come è possibile riscontrare navigando in rete: “Il presidente ha dato la carica ad ambiente e squadra, dobbiamo ricompattarci più che mai tutti quanti: società, allenatore, squadra e tifosi. In questo momento il gruppo è compatto, nessuno ci può regalare niente, indipendente da domani la situazione non sarà risolta dobbiamo fare un passo alla volta. La formazione? Kean ha avuto un problema prima della Champions, domani ne sceglierò due tra Vlahovic, Milik e lo stesso Kean. Non è detto che Paredes non giochi, ma il problema non è il singolo. Quando facciamo la fase offensiva chi non partecipa deve dare un occhio a quella difensiva”.

Dal canto suo le parole, lato granata, di Ivan Juric: “La Juventus avrà una forte reazione caratteriale, dopo le sconfitte e le situazioni negative le squadre di solito riescono a compattarsi. Non so se l’ultima loro sconfitta sia una buona notizia per noi. Hanno grandissimi giocatori che finora non sono riusciti a esprimersi. I miei ricordi nei derby? Anche da giocatore è quello di Genova che mi provoca più emozioni, un derby che si sente molto. Nell’ultima partita contro il Maccabi la Juve non ha fatto bene, le altre partite sono state diverse. Ci sono stati momenti buoni, altri meno buoni. L’altro giorno il Maccabi gli ha fatto male sulla trequarti, con i cross, con un gioco semplice. Noi cercheremo di fargli male con il nostro gioco”.

Juric ha proseguito: “E’ un derby squilibrato quello di Torino, i giocatori però non pensano molto a questo. I ragazzi sono concentrati sulla partita, vogliono vincere, però non vanno così lontano con i ricordi. Quando giocavo mi ricordo a Genova che pensavamo tanto ai derby del passato, adesso i giocatori non li vedo più così, forse è anche un bene. Pellegri e Sanabria? Sono infortunati tutti e due. Pellegri da inizio a settimana, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sanabria ha un affaticamento che non gli ha permesso di allenarsi negli ultimi due giorni, la vedo dura che recuperi. Pellegri ha delle vecchie cicatrici dai tempi di Monaco che lo bloccano. Lui gioca da attaccante vero ma non riesco ancora a farlo rendere come pensavo per via di questi problemi. Sanabria ci da gioco ma gli mancano altre cose. Karamoh è diverso per caratteristiche, anche l’altro giorno però è entrato bene. Vediamo oggi cosa succede con Pellegri e Sanabria. Mancherà anche Ricci che ha la febbre, ieri ce l’aveva a 40, magari oggi gli passa ma la vedo dura”.

Juric ha parlato anche di Bremer: “Bremer è un top, quando uno fa il salto di qualità – al di là del fatto che uno vada dal Toro alla Juve che non è il massimo della vita – io sono felice per lui. E’ un grandissimo giocatore, alla Juve adesso sta marcando un po’ diversamente, ci sono situazioni di reparto diverse rispetto a quelle che facevamo noi. Bisogna giocare a qualche metro da lui, se gli stai attaccato noi passi. Se anche io ho un cagnolino bianconero? No, no. Non ho cagnolini”. Sulle scelte in attacco con Sanabria e Pellegri out: “Come attaccanti abbiamo Miranchuk, Seck, Vlasic, Radonjic e Karamoh, tra questi cinque domani ne sceglieremo tre. Miranchuk lega il gioco, anche nelle ultime due ho visto un bel legame tra lui e Lukic, e non vorrei spostarlo nel suo ruolo, piuttosto vado ad adattare qualcun altro al posto di Sanabria”.