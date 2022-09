Da Biella a Vercelli: il derby torinese Primavera continua ad essere itinerante…

Nonostante sabato 1 ottobre il Filadelfia non sia utilizzato dalla squadra di Ivan Juric, che sarà quello stesso giorno impegnata sul campo del Napoli, la società granata non ha optato per un cambio di campo, confermando lo stadio Silvio Piola come sede della partita. E’ stata ora la Lega serie A a ufficializzerà che il derby Primavera si giocherà a Vercelli con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il calcio d’inizio di Torino-Juventus sarà sabato 1 ottobre alle ore 13, come ricorda Toro.it che si era augurato si potesse giocare al Filadelfia.