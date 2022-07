Derby alla Pro Vercelli, Comi fa il Maresca: mima il Toro nell’esultanza contro la Primavera granata…

Bella vittoria della Pro Vercelli nel match amichevole contro il Torino Primavera, andato in scena domenica 24 luglio a Varallo. Davanti ai propri tifosi, accorsi allo stadio “Bacci” per assistere alla sfida, i ragazzi di Mister Massimo Paci si sono imposti 3-2. Ad aprire le danze è stato Gianmario Comi al 18′, ma al 24′ è Caccavo a riportare in equilibrio la partita. Comi (sua l'esultanza nella foto Ivan Benedetto), al 31′, trova la doppietta personale e Silva, un minuto dopo, porta i suoi sul 2-2. Un equilibrio che resiste fino all’84’, quando Antonio Vergara trova la sua prima gioia con la bianca casacca e firma il definitivo 3-2 per la Pro Vercelli.

Le dichiarazioni a MagicaPro.it rilasciate nel post-gara di Gianmario Comi, autore della doppietta e dell'esultanza alla Maresca (un gesto scherzoso quello di Comi, ex granata come suo papà Antonio dirigente granata fino ad un anno fa) come nel derby del Delle Alpi del febbraio 2002: "Nonostante fosse un’amichevole, era importante partire con il piglio giusto. Oggi ho segnato due gol, vivere l’area di rigore è il mio pane quotidiano: conoscete le mie caratteristiche. Stiamo facendo quello che Mister Paci ci richiede: ci vuole tempo, siamo solo alla prima settimana di lavoro ma questa è la mentalità giusta. Riportiamo in partita quanto provato in allenamento. Insieme ad Alberto Masi sono una figura di riferimento nello spogliatoio, siamo i più “vecchiotti” e dobbiamo aiutare i nuovi ad inserirsi nel gruppo. La Pro Vercelli è una grande famiglia e, anche in questi piccoli dettagli, dobbiamo fare la differenza".