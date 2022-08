Due anni fa chiedeva la maglia ad Ansu Fati: adesso fa gol nel derby Primavera con la Juve

La Primavera della Juventus ha battuto per 3-1 la Primavera del Torino, al centro sportivo Sillano di Quattordio (Alessandria) nella finale terzo e quarto posto del primo "Memorial Mamma e Papà Cairo". I gol dei bianconeri, di Kenan Yildiz al 6', di Samuel Mbangula al 9' e di Lorenzo Anghelè al minuto 74. Per i granata aveva accorciato le distanze Savva. Quella di Anghelè, autore del secondo gol, è una storia particolare...

Nell'ottobre 2020 al termine di una partita casalinga persa dalla Juventus in Champions League allo Stadium contro il Barça, l'allora under 16 Anghelè aveva chiesto con successo la maglia al talento blaugrana Ansu Fati..

Oggi invece eccolo in gol in Primavera, come l'enfant prodige Kenan Yildiz, il classe 2005 di origini turche arrivato a parametro zero a luglio dal Bayern Monaco. Dopo i 3 gol al Valencia, sempre con la Juventus dei giovani, aveva già fatto il giro dei social e Allegri sta iniziando a tenerlo d'occhio...