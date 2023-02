Il derby del Toro, Radonjic suona la carica: “Tutti insieme”

Prima ancora di un successo all'Allianz Stadium, come annota Tuttosport, conteranno la prestazione e lo spirito che i ragazzi metteranno in campo. Se ogni cosa sarà al proprio posto, gli applausi alla squadra saranno una conseguenza naturale. Il calore dei tifosi è arrivato persino allo staff tecnico e in generale a tutti coloro che lavorano dietro le quinte per il Toro.

In particolare, il più acclamato è stato Tony Vigato, lo storico magazziniere. Tantissime le foto che i tifosi sono riusciti a scattare con lui, ormai un simbolo per via dei tanti anni trascorsi in granata. Lui, come le persone festanti al Filadelfia, sogna un trionfo che manca da troppo tempo.