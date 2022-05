Il granata Chambretti fa il derby a parole con la Juve: “Sembrava Babbo Natale…”

Finita la stagione, il conduttore di Tiki Taka su Italia 1 non si risparmia qualche battutina...

E invece Simone Inzaghi? “Inzaghi è stato bravissimo - ha risposto Chiambretti alle domande di FootballNews24 - perché non è mai facile succedere ad un allenatore come Conte. Ha un record impressionante di 25 vittorie al debutto con l’Inter, numeri che nella storia nerazzurra hanno soltanto 2 allenatori ed uno di questi è Mourinho. Poi se il suo portiere fa un errore come quello di Bologna non penso che lui ci possa fare molto". Sul suo Toro invece...“Juric non mi ha stupito perché lo conoscevo già dai tempi del Verona e lo reputo un allenatore perfetto per il Torino per il suo spirito, l’aggressività e la voglia di lottare. Il campionato del toro è comunque positivo, è arrivato decimo cosa che non capitava da molti anni visto che nelle ultime due stagioni abbiamo davvero rischiato la vita. La Juventus invece ci ha dato tante soddisfazioni: ha perso così tante partite che ci sembrava Babbo Natale“.