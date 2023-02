La volata verso il derby: Filadelfia granata on fire, la Juve risponde con Chiesa…

Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo per tutta la seduta dopo l’affaticamento muscolare. L’esterno vede la stracittadina a cui tiene tantissimo a partecipare.

Tutto dopo la decisione di Ivan Juric di aprire le porte del quartier generale granata ai tifosi del Toro, visto che la curva Maratona non sarà presente allo Stadium bianconero per una decisione presa da giorni in contrasto con le regole di acquisto dei biglietti.