Pallone granata e spirito Toro: così verso il derby con la Juve

Settimana derby, l'orizzonte di Cairo: "Oggi c’è un Toro che due stagioni fa non c’era: il lavoro fatto dal tecnico e dal suo staff è sotto gli occhi di tutti ed io gli sono riconoscente. Non esiste un problema Juric, non va creato: ho una grande fiducia in lui, nella mia testa c’è la volontà di stare ancora insieme a lungo, di aprire un ciclo. Come Gasperini all’Atalanta? Sì, sono anche simili nel modo di vedere il calcio. E, poi, abbiamo avuto con noi Ventura per ben cinque anni, quindi".