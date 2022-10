Pareggio con l’Empoli, il derby nella testa del Torino: curva Maratona esaurita

Al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro l'Empoli, il giocatore del Torino Schuurs ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN anche sul derby contro la Juve in programma sabato prossimo: "Abbiamo in testa questa partita, è importante per i tifosi e dovremo dimostrare il nostro valore".

E che cosa significhi questo derby per la gente granata, lo dimostra subito un dato. Non appena, lunedì 3 ottobre, si era aperta la vendita libera dei biglietti per il derby in casa del Torino, in programma sabato 15 ottobre alle ore 18, è andata subito esaurita la Curva Maratona. Anche il settore ospiti per la verità. Stracittadina importante dunque anche per i tifosi bianconeri.