Sempre un attaccante, ma maglia ben diversa: il derby di Carolina, dal bianconero al granata…

Carolina Stramare, ex miss Italia e modella, è uscita allo scoperto. Nelle ultime ore, la modella ha condiviso una foto nelle sue Instagram stories dove la si vede in ascensore insieme ad un calciatore del Torino, l'attaccante Pietro Pellegri.

Redazione DDD Direttore responsabile

L'ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare, fra l'altro concorrente dell'ultima edizione di Pechino Express, non ha iniziato come qualcuno pensava una liaison con Antonino Spinalbese, l'ex compagno di Belen fra i volti più in vista dell'ultimo Grande Fratello Vip.

Le voci più attendibili erano altre...

Carolina è uscita allo scoperto, e il suo cuore in questo momento è occupato "ancora" da un calciatore: eccola la foto in ascensore, pubblicata dalla Stramare, con punta del Torino Pietro Pellegri, in passato legato a Viktorija Mihajlovic, figlia del compianto allenatore Sinisa Mihajlovic.

Si vociferava in effetti anche su Pellegri e in questo caso i sussurri del gossip hanno fatto centro. In passato, Carolina Stramare era stata legata ad altro attaccante, Dusan Vlahovic, uno che contro il Toro di Pellegri ci gioca i derby...