Serbia, tra il derby della Mole e il Mondiale: tutti uniti a cena dopo Toro-Juve…

Per stemperare il derby e per pensare alla Nazionale...

Rivali nel derby della Mole, ma tutti compatti nel pensare alla Serbia in vista dell'imminente Mondiale in Qatar. Cena post-derby a tinte granatabianconere fra i giocatori di Toro e Juve con il Ct della loro Nazionale, Dragan Stojkovic.

Il tecnico della nazionale balcanica ha assistito allo stadio Grande Torino al derby della Mole. Tappa obbligata per lui, visto che nella stessa sfida sono scesi in campo ben cinque giocatori serbi. Tutti importanti in vista dell’imminente inizio dei Mondiali in Qatar ai nastri di partenza fra un mese.