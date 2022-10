Toro-Juve non è solo calcio: Brera, Mura e Mario Fossati, gente da derby…

Non accade facilmente di poter avere sotto gli occhi articoli del genere, tutti insieme: Gianni Brera, Gianni Mura, ma anche Giorgio Bocca, Emanuela Audisio, Mario Fossati, Enrico Deaglio. Sono soltanto alcuni degli autori che hanno impreziosito nel tempo le pagine sportive di Repubblica. Un’opera importante che prescinde dal tifo, pur essendone nutrita, perché il grande campione appartiene a tutti, è una specie di bene collettivo. Nessun vero sportivo granata non potrà non apprezzare Scirea o Zoff, nessun vero sportivo bianconero non potrà non apprezzare Pulici o Valentino Mazzola.