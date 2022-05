Addio al celibato bollente per Andy Carroll: con due donne a Dubai

Lo scandalo a pochi giorni dal matrimonio…

Andy Carroll, 33enne attaccante ex Newcastle, Liverpool e West Ham appena svincolatosi dal West Bromwich, sposerà la sua dolce metà, Billi Mucklow. Fin qui nulla di sorprendente, se non fosse che l’addio al celibato dell’attaccante si è trasformato in una vacanza a luci rosse. Sì perché, come riportato dal Mirror, Carroll è stato fotografato sdraiato a letto con una donna, Taylor Jane Wilkey. La bella biondona 27enne ha però ammesso che non c’è stato con Carroll nulla di piccante, solo un momento divertente. Anche la futura moglie, Billi, era sbarcata a Dubai per l’addio al nubilato, solo che è tornata a casa prima della festa organizzata da Carroll. Un party con tanti suoi compagni, belle donne e fiumi di alcool. Poi il ritorno in hotel. E dopo tanto bere, ecco la foto scattata nella suite ritraente Carroll in compagnia della bionda Taylor.

Come riporta The Sun, ci sarebbero anche altre foto di Carroll a “torso nudo” sdraiato a letto con l’amica di Taylor, la 26enne Phoebe Robb. Alcune fonti fanno sapere che Billi crede alle parole di Taylor sul fatto che non ci sia stato nulla tra lei e Carroll e che è che ormai abituata, in veste di Wag, al vedere i calciatori circondati da belle donne. In un’intervista al The Sun, Taylor ha provato a spiegare cosa sia realmente successo durante l’afterparty di Carroll: “E' stato un afterparty. Siamo tornati poi tutti al suo hotel. In camera sua eravamo io, Andy e la mia amica (Phoebe). Ma non sono andata a letto con lui. Andy era “fumante”, giorno e notte a bere. Eravamo tutti letteralmente ubriachi. Poi siamo tornati nella suite di Andy e abbiamo iniziato a suonare della musica. Poi lui si è sdraiato a letto ed è svenuto. Sono stata con il mio amico fino alle prime ore del mattino e ho scattato la foto per scherzo”.