Antalyaspor, entra e in un minuto viene espulso: la mamma quasi in lacrime in tribuna

Shoya Nakajima è entrato a mezz’ora dalla fine ed è stato espulso 2 minuti dopo. Il giapponese, 28 anni, ex centrocampista del Porto, qualche secondo dopo il suo ingresso in campo, in un impeto di foga entra duro sulla caviglia dell’avversario. Il direttore di gara Ali Palabiyik estrae il giallo, ma una volta chiamato al Var, opta per la massima punizione.