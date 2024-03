Antonella Fiordelisi: “Higuain? Non lo rifarei…Vicario? Siamo rimasti amici…”

Quando il Pipita Higuain chiamò in privato la giovanissima Fioredelisi....e cosa è successo molto più recentemente fra Londra e Milano...

Antonella Fiordelisi in una lunga e intensa intervista al settimanale ‘Chi’ ripercorre alcuni dei suoi gossip, a partire da quello dell’ex bomber di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain che la fece conoscere al grande pubblico: “Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip”.

Frequentazione confermata ma...

L'influencer ha poi confermato di essere single dopo la fine della frequentazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario: "Se sono single? Mai stata più single di così. Vicario è una persona molto carina che ho frequentato per due mesi. Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi".

In sostanza: "Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta alla settimana, era complicato. È iniziata quando sono partita per Pechino Eexpress lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto uno screenshot di una sua foto per ricordarmi e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto “vieni a trovarmi”. Ho cercato di mantenere la storia riservata, ma, a Capodanno, siamo stati insieme e sono uscite delle immagini su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi. I miei follower lo hanno notato ed è uscita la notizia".

