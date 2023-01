Bolton, arbitro che fai? Estrae il cartellino rosso al calciatore sbagliato: i tifosi impazziscono

Bolton Wanderers-Forest Green Rovers di League One è stato caratterizzato da un clamoroso errore dell’arbitro Tom Nield al 28’ del primo tempo

Redazione DDD

di Sergio Pace

È successo l’imponderabile nel match tra Bolton Wanderers e Forest Green Rovers, valido per il 26^ turno di League One, la terza serie inglese. I Trotters sono andati in vantaggio al 6’ grazie alla rete siglata dal Dion Charles (decima rete in campionato). Proprio il numero 10 dei padroni di casa si renderà protagonista poco dopo di un episodio clamoroso.

La chiave di volta

Al 28’, infatti, il direttore di gara, Tom Nield, estrae il cartellino rosso per condotta violante a Charles, reo di aver inferto un pugno nello stomaco al difensore del Forest Green Rovers, Brandon Cooper. Charles, sbalordito, non poteva credere a ciò che stava succedendo. Il brutto fallo, in realtà, è stato commesso da EliasKachunga come si può benissimo vedere dal replay.

Inutili le proteste (legittime) di Charles che si è diretto verso gli spogliatoi. “Non sei adatto ad arbitrare”, le urla dei tifosi presenti sugli spalti in direzione dell’arbitro Nield. Vibranti le proteste dei tifosi anche sui social. Il Bolton alla fine è riuscito a resistere in dieci per oltre un’ora e a difendere il prezioso risultato.